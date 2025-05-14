Оренбургский аэропорт обслужил в майские праздники более 34 тысяч пассажиров

В майские праздники аэропорт Оренбург обслужил более 34 тыс. пассажиров. Всего были доступны 11 направлений полетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Больше всего пассажиров было обслужено 30 апреля. Услугами аэропорта в этот день воспользовались 3,4 тыс. человек.

Больше всего рейсов было выполнено в Москву (55). На втором месте по популярности стало петербургское направление (31).

Андрей Сазонов