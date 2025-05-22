В Оренбуржье произошел пожар на территории маслоэкстракционного завода
Сегодня утром, 22 мая, в Бузулуке произошло возгорание в строящемся здании на территории маслоэкстракционного завода. Горела транспортировочная лента на цокольном этаже. Возгорание ликвидировали на площади 150 кв. м. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По информации ведомства. на месте создали два боевых участка для тушения очага возгорания, демонтажа транспортировочной ленты, а также для дымоудаления с цокольного этажа. Для тушения примели воду, огнетушащие вещества с использованием пенообразователя. Возгорание ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.