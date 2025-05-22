В Оренбуржье произошел пожар на территории маслоэкстракционного завода

Сегодня утром, 22 мая, в Бузулуке произошло возгорание в строящемся здании на территории маслоэкстракционного завода. Горела транспортировочная лента на цокольном этаже. Возгорание ликвидировали на площади 150 кв. м. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства. на месте создали два боевых участка для тушения очага возгорания, демонтажа транспортировочной ленты, а также для дымоудаления с цокольного этажа. Для тушения примели воду, огнетушащие вещества с использованием пенообразователя. Возгорание ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.

Руфия Кутляева