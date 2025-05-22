Выручка группы «Т-Технологии» в I квартале 2025 года выросла в два раза, до 332 млрд руб. Число клиентов превысило рекордные 50 млн, а трансакционная активность клиентов увеличилась до более чем 2 трлн руб. Чистая прибыль группы в I квартале выросла в полтора раза, по итогам всего года компания ожидает рост минимум на 40% и рентабельность капитала выше 30%. С учетом результатов рекомендованы дивиденды 33 руб. на акцию. Также владельцам акций «Т» начали поступать дивиденды за предыдущий квартал — 32 руб. на акцию. Тем, кто держит бумаги в «Т-Инвестициях», выплаты пришли утром.

РЖД готовы подключиться к продлению международного транспортного коридора «Север—Юг» в направлении Африки, сообщил первый замглавы холдинга Сергей Павлов. По его словам, РЖД обеспечивает стабильное грузовое сообщение со странами Африки, доставляя грузы к портам северо-запада Азово-Черноморского бассейна, откуда далее они идут на Африканский континент.

Авиакомпания S7 начнет выпуск собственного авиадвигателя в следующем году. Его будут ставить на учебные самолеты компании под названием Tango. Уже этим летом S7 Group планирует провести серию испытаний, пишут «Ведомости». За первый год планируется выпустить не менее 30 двигателей. Таким образом S7 сформирует задел для последующей комплектации четырехместных легкомоторных самолетов Tango собственной разработки. Старт серийного производства этих воздушных судов запланирован на конец 2026—начало 2027 года.