Назначен замминистра строительства Челябинской области

Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Андрей Цуканов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Андрей Цуканов возглавлял управление капитального строительства объектов государственной собственности регионального минстроя. Он координировал и регулировал деятельность строительной отрасли на территории области, а также контролировал ее. В марте этого года назначили назначили первого замминистра — им стал Василий Беспалов, ранее занимавший должность заместителя.

Виталина Ярховска