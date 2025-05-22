Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен замминистра строительства Челябинской области

Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Андрей Цуканов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Андрей Цуканов возглавлял управление капитального строительства объектов государственной собственности регионального минстроя. Он координировал и регулировал деятельность строительной отрасли на территории области, а также контролировал ее. В марте этого года назначили назначили первого замминистра — им стал Василий Беспалов, ранее занимавший должность заместителя.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все