Назначен первый замминистра строительства Челябинской области

Первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Василий Беспалов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Василий Беспалов в 2011 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Начинал карьеру с работы на стройках и дошел до должности заместителя директора муниципального казенного учреждения «Челябстройзаказчик». В 2019 году стал начальником управления капитального строительства администрации Челябинска. В 2023 году назначен заместителем министра строительства и инфраструктуры региона.

Также утвержден в должности начальник главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин, ранее исполнявший обязанности руководителя. Он был инженером по воспроизводству лесов Опытного Каслинского лесхоза, главным лесничим Кунашакского лесхоза, директором «Аргаяшского лесхоза» управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по региону и «Шершневского лесхоза» Агентства лесного хозяйства по области. С 2007 по 2015 годы занимал пост заместителя начальника регионального главного управления лесами, далее был первым заместителем.

Виталина Ярховска