В Челнах полицейские выявили и закрыли подпольное интернет-казино

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выявили факт организации азартных игр вне специальной игорной зоны с использованием интернет-технологий. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Правоохранители установили, что в одной из квартир нового района города 48-летний местный житель организовал нелегальное игорное заведение. Для этого он оборудовал помещение компьютерами и необходимой техникой. В результате проведенных мероприятий полиция ликвидировала незаконную деятельность и изъяла четыре ноутбука, Wi-Fi роутер, а также деньги.

По собранным материалам Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Артём Дергунов