В Нижнем Новгороде сняли ограничения для движения транспорта по площади Лядова

На площади Лядова в Нижнем Новгороде сняли ограничения для движения автотранспорта. С марта 2025 года на площади вели перекладку трамвайных путей, из-за чего часть сквозного проезда через площадь была перекрыта.

По данным ООО «Экологические проекты», к 22 мая подрядчик завершил реконструкцию верхнего строения трамвайных путей. На двух участках выполнили полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия.

Завершить работы на улицах Красносельской, Малой Ямской и перекрестке улиц Кулибина и Белинского планируется до 15 июля.

Андрей Репин