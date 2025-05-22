В ЯНАО осудили бывших замглавы Надымского района за растрату и взяточничество

В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор бывшим заместителям главы Надымского района Семену Свидлову и Виталию Имкину, признанным виновными в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

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Один из подсудимых приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, другой — к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. Обоим запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Напомним, в 2019 году руководитель городского управления капитального строительства и ремонта Аркадий Михайлюк вступил в сговор с двумя заместителями главы Надымского района для подписания несоответствующих действительности актов приемки работ по благоустройству бульвара «Стрижова». Документы были подписаны в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с ООО «Экспертгрупп» на общую сумму более 35 млн руб. В ходе следствия было установлено, что руководитель компании передала одному из чиновников взятку в размере 5 млн руб.

Суд конфисковал 5 млн руб., полученных в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая