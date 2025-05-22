В Кремле ответили на вопрос о новых поправках в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет понимания, о каких изменениях в Конституцию на данный момент может идти речь. Так он ответил на вопрос журналистов, обсуждаются ли новые поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь трудно что-то сказать, — сказал господин Песков на брифинге (цитата по ТАСС). — нужно понимать конкретно, о чем идет речь».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в будущем в Основной закон могут быть внесены некоторые изменения. Позднее глава думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить из Конституции положение о двойном гражданстве. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в свою очередь, высказался за закрепление в законе национальной идеи.