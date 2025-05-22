Чистая прибыль АО «Парки Ижевска» выросла почти в 26 раз в 2024 году

Чистая прибыль АО «Парки Ижевска» увеличилась в 25,7 раза в 2024 году — до 18,1 млн руб. Выручка компании выросла до 179,7 млн руб. Прирост за год — 25,8%. Соответствующие показатели опубликованы в отчете о финансовых результатах на «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Парки Ижевска" Фото: "Парки Ижевска"

АО «Парки Ижевска» было зарегистрировано в ноябре 1991 года в столице Удмуртии. Гендиректором с августа 2024 года является Иван Романишин. Предприятие занимается организацией досуга и развитием инфраструктуры. Сейчас под его управлением находятся парки Горького и Кирова, сквер Драгунова и другие объекты.