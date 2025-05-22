В Краснодарском крае подрядчик похитил 1,1 млн рублей при ремонте школы

Прокуратура Щербиновского района Краснодарского края инициировала уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после выявления хищения более 1,1 млн руб. при капитальном ремонте школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя общеобразовательная школа № 9 им. И.Ф. Лубянецкого заключила контракт с подрядной организацией на проведение капремонта. Однако по восьми позициям локально-сметного расчета и акта приемки подрядчик не выполнил свои обязательства либо исполнил их ненадлежащим образом. Несмотря на это, заказчик произвел оплату в полном объеме.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования контролирует прокуратура.

Алина Зорина