В нижегородский кардиоцентр хотят пригласить «звезду мирового масштаба»

В специализированную кардиохирургическую клиническую больницу (СККБ) имени академика Б. А. Королева планируется в этом году пригласить «звезду мирового масштаба» для проведения операции, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

«Это повысит позитивный рейтинг нашего кардиоцентра, а действующие врачи посмотрят, как такие операции делаются. У нас тоже хорошие специалисты: в СККБ сделано три пересадки сердца. Такие операции в основном проводят федеральные клиники и мало где в регионах. То есть мы заявляем кардиоцентр на федеральный уровень и планируем его продвигать»,— сообщил он.

Само здание кардиоцентра обновили, отремонтировав его фасад, хозблоки. Оборудовано шесть современных операционных, также для больницы будет приобретен новый аппарат МРТ. По словам чиновника, к осени 2025 года на территории необходимо завершить перекладку теплотрассы и выполнить благоустройство.

Иван Сергеев