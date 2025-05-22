«Яндекс» сообщил об интеграции «Алисы» в поиск

«Яндекс» добавил в «Поиск» технологию «Алисы». Теперь на запрос пользователей предлагаются развернутые ответы с медиа, сгенерированными ИИ, сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди нововведений — режим рассуждений, в котором «Алиса выстраивает цепочку для решения многосоставных задач». Браузер также генерирует контент по запросу. Команда «Яндекса» заявляет, что «Поиск» может нарисовать картинку или составить текст — «от поздравления до слоганов для рекламы».

Разработчики обещают, что в новой версии браузера можно задавать вопросы по краткому содержанию интернет-страниц. Эта функция должна сократить время, которое пользователь тратит на анализ информации. Отдельное внимание в «Поиске» уделено выбору товаров — у «Алисы» можно запросить рекомендации по определенной категории продуктов. Для «Поиска с Алисой» под поисковой строкой добавили отдельную вкладку.