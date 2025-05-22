В метро Петербурга запустили в продажу коллекционные жетоны к 100-летию «Зенита»

В метро Петербурга запустили в продажу коллекционные жетоны, посвященные 100-летнему юбилею ФК «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: комитет по транспорту Петербурга Председатель правления «Зенита» Александр Медведев (слева) и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин (справа). Фото: комитет по транспорту Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: комитет по транспорту Петербурга Председатель правления «Зенита» Александр Медведев (слева) и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин (справа). Фото: комитет по транспорту Петербурга

В церемонии гашения жетона на станции «Зенит» принял участие председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. Также на мероприятии присутствовали игроки сборной метрополитена. После того, как жетон был опущен в монетоприемник, начальник городской подземки Евгений Козин старт продаже коллекционных «металлических билетов».

Приобрести тематические жетоны петербуржцы и гости города могут уже сегодня, 22 мая, в кассах и специальных автоматах на станции «Зенит».

В Комтрансе напомнили, что традиция выпускать особые жетоны к памятным для города событиям появилась в петербургском метро 20 лет назад. Тогда к 50-летию подземки Северной столицы были выпущены первые такие юбилейные «монетки». Столетие «Зенита» стало по счету 81-м событием, к которому в городском метро приурочили выпуск коллекционных жетонов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» вручит медали каждому младенцу, рожденному в Петербурге 25 мая. Именно в этот день сине-бело-голубые отметят столетний юбилей.

Дарья Астанина