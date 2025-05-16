«Зенит» вручит медали каждому младенцу, рожденному в Петербурге 25 мая

Петербургский «Зенит» вручит «медаль будущего чемпиона» каждому младенцу, рожденному в Петербурге 25 мая 2025 года, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Именно в этот день клубу с берегов Невы исполнится 100 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Медали будущих чемпионов», которые «Зенит» подарит всем младенцам, рожденным 25 мая 2025 года

Фото: пресс-служба ФК «Зенит» «Медали будущих чемпионов», которые «Зенит» подарит всем младенцам, рожденным 25 мая 2025 года

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Медаль будущего чемпиона вместе с напутствием будет упакована в футляр сине-бело-голубого цвета с изображением львенка — главного символа «Зенита».

Памятный знак выпустили совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. Медали заблаговременно передадут в каждый роддом города. Для их получения один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» уступил ЦСКА в серии пенальти в полуфинале Кубка России. По итогам двух встреч была зафиксирована ничья со счетом 2:2, в серии 11-метровых неточности допустили Александр Соболев и Густаво Мантуан.

Андрей Маркелов