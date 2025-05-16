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«Зенит» вручит медали каждому младенцу, рожденному в Петербурге 25 мая

Петербургский «Зенит» вручит «медаль будущего чемпиона» каждому младенцу, рожденному в Петербурге 25 мая 2025 года, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Именно в этот день клубу с берегов Невы исполнится 100 лет.

«Медали будущих чемпионов», которые «Зенит» подарит всем младенцам, рожденным 25 мая 2025 года

«Медали будущих чемпионов», которые «Зенит» подарит всем младенцам, рожденным 25 мая 2025 года

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Медали будущих чемпионов», которые «Зенит» подарит всем младенцам, рожденным 25 мая 2025 года

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Медаль будущего чемпиона вместе с напутствием будет упакована в футляр сине-бело-голубого цвета с изображением львенка — главного символа «Зенита».

Памятный знак выпустили совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. Медали заблаговременно передадут в каждый роддом города. Для их получения один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» уступил ЦСКА в серии пенальти в полуфинале Кубка России. По итогам двух встреч была зафиксирована ничья со счетом 2:2, в серии 11-метровых неточности допустили Александр Соболев и Густаво Мантуан.

Андрей Маркелов

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