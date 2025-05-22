На Дону выплату при заключении контракта на военную службу увеличили до 2 млн рублей

В Ростовской области граждане России, которые добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в отдельных воинских частях, получат из регионального бюджета единовременную выплату 2 млн руб., на 400 тыс. руб. больше прежнего размера. Такое постановление подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

По словам врио губернатора, областная выплата 2 млн руб. будет распространяться как на жителей Дона, так и на граждан из других регионов РФ, если контракт они заключат в Ростовской области. «Независимо от того, где служат наши защитники, мы будем оказывать необходимую помощь им и их семьям», – подчеркнул Юрий Слюсарь.

В соответствии с документом, увеличенная выплата распространяется на контрактников, которые будут проходить службу в воинских частях, указанных в постановлении правительства. Для остальных бойцов размер выплаты составит 1 млн руб.

Кроме того, всем гражданам, заключившим контракт, положена федеральная выплата по линии Минобороны: 400 тыс. руб.

Как пояснили в донском правительстве, региональная выплата предоставляется гражданину однократно. При этом она не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина или одиноко проживающего россиянина для оказания других мер соцподдержки, которые предоставляются из областного бюджета.

Сейчас на Дону идет реализация комплекса мер поддержки участников СВО и их семей. Речь, в частности, о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию. Еще получатели льгот освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Также в регионе действуют и другие меры поддержки, которые можно оформить по единому заявлению в офисах МФЦ.

Владимир Андреев