Несовершеннолетние на Ямале совершили 76 преступлений в 2024 году

Несовершеннолетними или при их участии совершено 76 преступлений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2024 году, сообщил на заседании окружного заксобрания уполномоченный по правам ребенка в регионе Данило Трубицын. Он подчеркнул, что для решения проблемы аппарат детского омбудсмена усилил профилактическую работу в школах и колледжах. «Одним из ключевых успехов года стало снижение подростковой преступности на 18%. Втрое сократилось число групповых преступлений»,— добавили в пресс-службе парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в сентябре 2024 года, в Ноябрьске двое парней 13 и 14 лет подожгли вертолет авиакомпании Utair. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, за диверсию подросткам через анонимный telegram-канал предложили 5 млн руб. В результате происшествия вертолет полностью сгорел и не подлежит восстановлению, подростки получили ожоги. Ущерб авиакомпании составил 300 млн руб. Подростки были задержаны.

Данило Трубицын отметил, что в 2024 году сотрудники аппарата уполномоченного заблокировали 64 ссылки с деструктивным контентом и провели уроки по кибербезопасности для 1,5 тыс. подростков.

Василий Алексеев