Объем продаж удмуртских IT-компаний вырос до 8 млрд рублей в первом квартале

Совокупный объем продаж ИТ-компаний Удмуртии за первый квартал 2025 года достиг почти 8 млрд рублей, что на 122,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Основным драйвером роста стал сегмент разработки программного обеспечения (ПО): оборот софтверных компаний увеличился на 72,9%. На 1 апреля в отрасли связи и информационных технологий Удмуртии было зарегистрировано 951 юридическое лицо и более 1,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Две крупнейших софтверных компании региона ELMA и Directum недавно вошли в топ-5 отечественных вендоров, работающих на российском рынке low-code платформ. ELMA заняла в нем 2-ю строчку, Directum — 4-ю»,— сообщил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов. Руководитель минцифры добавил, что 55 компаний-разработчиков Удмуртии являются правообладателями программных продуктов, включенных в Реестр отечественного ПО.