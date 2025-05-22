ФК «Черноморец» может использовать стадион «Кубань» для игр в РПЛ

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» может заявить стадион в Краснодаре для выхода в Российскую премьер-лигу. По информации «РБ Спорт», вероятнее всего, речь идет о стадионе «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Днем ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что руководству «Черноморца» рекомендовано решить вопрос со стадионом до конца текущей недели в случае выхода в Премьер-лигу. По его словам, новороссийской команде требуется арена, соответствующая стандартам РПЛ, для получения лицензии на участие в чемпионате в сезоне 2025-2026.

«В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству "Черноморца". Мне кажется, это решаемый вопрос»,— отметил генсек РФС.

Господин Митрофанов пояснил, что существует практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к дате не позже 1 июля — дня утверждения состава участников Первой лиги и РПЛ.

Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев сообщал о переговорах с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашней арены. Стадион «Центральный» в Новороссийске не соответствует критериям Премьер-лиги. Для модернизации объекта потребуется несколько месяцев. Сейчас там проводится замена системы освещения.

«Черноморец» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие предоставить свои арены новороссийской команде в случае выхода в Российскую премьер-лигу.

Анна Гречко