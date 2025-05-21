ФК «Черноморец» рекомендовали решить вопрос со стадионом для РПЛ до пятницы

Руководству новороссийского футбольного клуба «Черноморец» рекомендовали решить вопрос со стадионом в случае выхода в Премьер-лигу до конца нынешней недели. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Господин Митрофанов отметил, что новороссийской команде требуется арена, отвечающая стандартам РПЛ, для получения лицензии на участие в чемпионате в сезоне 2025/2026.

«В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству "Черноморца". Мне кажется, это решаемый вопрос»,— цитирует генсекретаря РФС телеканал «Матч ТВ».

Максим Митрофанов также пояснил, что существует практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к определенной дате, которая не должна быть позже 1 июля — дня утверждения состава участников Первой лиги и РПЛ.

«Это теоретическая возможность. Я бы порекомендовал коллегам все решить до пятницы», — уточнил господин Митрофанов.

Ранее председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев заявил о переговорах с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашней арены. Стадион «Центральный» в Новороссийске не соответствует критериям Премьер-лиги. Для модернизации объекта потребуется несколько месяцев. Сейчас там проводится замена системы освещения.

«Черноморец» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие предоставить свои арены «Черноморцу» в случае выхода новороссийской команды в Российскую премьер-лигу.

Анна Гречко