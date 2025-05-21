ФК «Черноморец» рекомендовали решить вопрос со стадионом для РПЛ до пятницы
Руководству новороссийского футбольного клуба «Черноморец» рекомендовали решить вопрос со стадионом в случае выхода в Премьер-лигу до конца нынешней недели. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.
Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»
Господин Митрофанов отметил, что новороссийской команде требуется арена, отвечающая стандартам РПЛ, для получения лицензии на участие в чемпионате в сезоне 2025/2026.
«В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству "Черноморца". Мне кажется, это решаемый вопрос»,— цитирует генсекретаря РФС телеканал «Матч ТВ».
Максим Митрофанов также пояснил, что существует практика выдачи временных лицензий при условии предоставления документов к определенной дате, которая не должна быть позже 1 июля — дня утверждения состава участников Первой лиги и РПЛ.
«Это теоретическая возможность. Я бы порекомендовал коллегам все решить до пятницы», — уточнил господин Митрофанов.
Ранее председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев заявил о переговорах с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашней арены. Стадион «Центральный» в Новороссийске не соответствует критериям Премьер-лиги. Для модернизации объекта потребуется несколько месяцев. Сейчас там проводится замена системы освещения.
«Черноморец» с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие предоставить свои арены «Черноморцу» в случае выхода новороссийской команды в Российскую премьер-лигу.