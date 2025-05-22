В Челябинской области лимит по кредитных картам в среднем снизился на 11,5%

Средний лимит по выданным кредитным картам в апреле в Челябинской области составил 88,3 тыс. руб. Это на 11,5% меньше, чем в аналогичном период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний размер лимитов по кредиткам достиг 99 тыс. руб., сократившись за год на 13,3%. Самое значительное снижение суммы зафиксировано в Ростовской области (-21,8%) и Москве (-19,5%), Тюменской (-18,3%) и Московской (-17,6%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-17,2%).

Виталина Ярховска