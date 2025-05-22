Группа «Азот» вложила 900 млн рублей в производство углекислоты в ОЭЗ «Кузбасс»

ООО «Азот-2» запустило на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» производство жидкой углекислоты. Его мощность составила 50 тыс. т в год, сообщили в администрации правительства Кемеровской области.

Объем инвестиций в проект составил 0,9 млрд руб. «Жидкую углекислоту будут вырабатывать из углекислого газа, который в большом объеме на "Азоте" получается при производстве аммиака»,— говорится в сообщении. Она используется, прежде всего, в пищевой промышленности и медицине.

ОЭЗ «Кузбасс» была открыта в 2022 году. Реализация проекта по созданию производства жидкой углекислоты стартовала в 2023-м. ООО «Азот-2» входит в группу компаний «Азот».

Валерий Лавский