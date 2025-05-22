Суд Швейцарии окончательно аннулировал результаты Устюгова на Олимпиаде-2014

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобы российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об их дисквалификации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В феврале 2020 года в Международном союзе биатлонистов заявили, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие спортивную карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. В пробе Устюгова обнаружили оксандрол, его дисквалификация отсчитывалась с 13 февраля 2020 года. Слепцова была признана виновной в употреблении остарина. Ее отстранение началось 11 февраля 2020 года. Биатлонисты обжаловали это решение в CAS. В сентябре 2024 года их апелляции были отклонены, после чего они обратились в последнюю инстанцию — Федеральный суд Швейцарии.

Их результаты в сезоне-2013/14 были аннулированы. Евгений Устюгов и остальные российские биатлонисты, выступавшие с ним в команде в эстафете на Олимпиаде-2014, были лишены золотых медалей. Таким образом, сборная России окончательно лишилась победы в медальном зачете Игр в Сочи. Устюгов завершил карьеру в апреле 2014 года.

Щвейцарский суд также постановил, что биатлонисты должны возместить судебные издержки — по 7 тыс. швейцарских франков (€7,3 тыс.), а также выплатить компенсацию ответчику — по 8 тыс. швейцарских франков (€8,4 тыс.).

Таисия Орлова