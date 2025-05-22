Сотрудники Смольного с начала недели изъяли свыше 100 кг плодоовощной продукции

Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга за три дня изъяли более 100 кг плодоовощной продукции. Причиной стала незаконная торговля, сообщили в пресс-службе структуры городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

В Приморском районе предприниматели нелегально торговали фейерверками, фруктами и овощами. Все товары забрали, автомобиль с молоком эвакуировали. В ходе рейда в Красносельском районе специалисты наткнулись на несанкционированную продажу овощей, фруктов и сезонных ягод.

«Всего с начала недели составлено 28 протоколов, изъято 2 нестационарных торговых объекта, эвакуирован автомобиль. Изъято более 100 килограмм плодоовощной продукции»,— отметили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за незаконную перевозку отходов изъяли два грузовика.

Татьяна Титаева