Nike возвращается на Amazon

По данным американских СМИ, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды, обуви и других товаров для спорта и фитнеса, американская компания Nike, возобновит прямую продажу своей продукции через Amazon.

Компания ушла с Amazon в 2019 году, сделав ставку на продажи через свой сайт и собственные фирменные магазины, что привело к снижению оборотов даже в период пандемии COVID-19, когда рынок товаров для спорта и фитнеса показал рост. Помимо изменения дистрибуторской политики в интернете, Nike отказалась от многолетнего сотрудничества с такими розничными сетями, как Foot Locker, Macy’s и DSW, что также не принесло успеха. Это стало одной из причин смены руководства Nike осенью прошлого года.

Пока Nike не продавала на Amazon свои товары сама, это делали независимые дистрибуторы. Теперь же компания намерена «расширить ассортимент товаров, которые мы предлагаем напрямую нашим американским потребителям». После сообщений о возвращении на Amazon акции Nike подскочили в цене на 5%.

Евгений Хвостик