В Краснодарском крае 27 тысяч школьников трудоустроят летом

Власти Краснодарского края планируют трудоустроить 27 тыс. школьников во время летних каникул 2025 года в различных отраслях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подростки получат возможность работать в учреждениях образования, культуры, спорта, на предприятиях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также в туристической сфере.

Для получения временной работы необходимо подать заявление через Единую цифровую платформу «Работа в России» или обратиться лично в центры занятости. Заявление через интернет требует наличия подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Помимо зарплаты, школьники получат финансовую поддержку из краевого бюджета. На эти цели в рамках программы «Содействие занятости населения» выделено 45 млн руб.

Всего за две недели работы подросток сможет заработать около 12 тыс. руб.

Получить дополнительную информацию о трудоустройстве и других мерах поддержки можно по телефону горячей линии министерства труда Краснодарского края: 7(861) 257-13-70.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти намерены сократить среднее время трудоустройства граждан, обращающихся в центры занятости, на 25% к концу 2026 года.

Нурий Бзасежев