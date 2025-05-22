Горячий тур

Второй сезон подряд обладатели всех наград чемпионата России, включая награду золотую, на которую претендуют «Краснодар» и «Зенит», определятся в заключительном туре первенства. Расклад в их заочной субботней борьбе выглядит очень любопытным и очень зыбким. «Зенит», выигравший шесть предыдущих национальных чемпионатов, отстает от «Краснодара» на одно очко, но имеет веские поводы рассчитывать на то, что, как и год назад, выкрутится из сложной ситуации — например, из-за разницы в силе и мотивации соперников конкурентов. У зенитовцев — это застрявший в подвальной части таблицы «Ахмат», у краснодарцев — борющееся за бронзу и, похоже, не забывшее, как оппонент в прошлом первенстве лишил его верного золота, «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад, также в заключительном туре чемпионата «Краснодар», обыграв «Динамо» благодаря голу Джона Кордобы (справа), не дал ему завоевать золото. В субботу у бело-голубых будет возможность взять реванш за то обидное поражение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Год назад, также в заключительном туре чемпионата «Краснодар», обыграв «Динамо» благодаря голу Джона Кордобы (справа), не дал ему завоевать золото. В субботу у бело-голубых будет возможность взять реванш за то обидное поражение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второй год подряд чемпионат России на десерт подарил тем, кто за ним следит, захватывающий аттракцион. Причем даже не скажешь, какой из двух круче. В 2024 году была удивительная, редчайшая, особенно по меркам отечественного первенства, в котором, как правило, обладатель титула определялся загодя, ситуация: на золото претендовали сразу три клуба — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», и ни про кого из них нельзя было сказать, что это претендент с чисто символическими шансами. У всех они были вполне реальными. У нынешней «закрутки» тоже есть оттенок эксклюзивности. Дело в том, что за наградами чемпионата в 30-м туре будут охотиться сразу пять команд, пусть три — идущие вровень по набранным очкам ЦСКА и «Динамо», а также отстающий от них на два балла «Спартак» — выше третьей, «бронзовой», позиции не поднимутся. В этом веке всего трижды таких охотников в заключительном туре было не меньше (см. справку) и всего дважды чуточку больше — шесть. Но и в 2009 году, и в 2021-м чемпионы — «Рубин» и «Зенит» — к последнему туру уже определились. А сейчас с чемпионом — никакой ясности, хотя команд, сражающихся за звание, все же не три, а две.

На самом деле в 2025 году расклад, касающийся борьбы за трофей, почти такой же зыбкий, как в 2024-м. Впереди — еще никогда на добиравшийся до него «Краснодар», на очко от него отстает флагман отечественного футбола «Зенит», который выиграл шесть предыдущих первенств.

Но есть причины считать, что и этот балл не совсем корректно отражает размер реальной краснодарской форы. Реальная еще скромнее. И для того чтобы это доказать, любому, кто неравнодушен к «Зениту», даже не потребуется напоминать о том, что при равенстве очков он из-за лучшей разницы мячей в личных встречах (а именно их итоги — приоритетный среди дополнительных показателей) окажется на верхушке. Ничья «Зенита», поражение «Краснодара» — это какой-то чересчур «маргинальный» вариант, можно и не учитывать, поскольку есть факты и наблюдения куда важнее.

Например, про форму конкурентов. Перед этим туром актуальными кажутся впечатления от их наиболее свежих матчей. Похожие, кстати, впечатления. «Краснодар» и «Зенит» в минувшие выходные с огромным трудом и минимальным счетом — 2:1 и 1:0 — победили клубы, с которыми вообще-то, будь их тонус в полном порядке, наверняка расправились бы без проблем. Краснодарцы мучились и отыгрывались во встрече с вылетающим из премьер-лиги «Оренбургом», располагающимся на предпоследней строчке таблицы. Зенитовцы едва не потеряли очки в компенсированное время в столкновении с выставившим против них фактически второй состав середняком «Ростовом». Но разница все-таки есть. Для «Зенита» его неказистая ростовская игра была не то чтобы ЧП, но все же весной он обычно был поинтереснее и поубедительнее. А вот тяжелая игра краснодарцев со слабеньким «Оренбургом» смотрелась продолжением тревожного тренда.

Формально на отрезке чемпионата, последовавшем после зимней паузы, у него отличные показатели: 8 побед в 11 матчах. Но стоит внимательно приглядеться к этим победам. Набор соперников — так себе, а уверенно обыграны лишь «Нижний Новгород» с утонувшим вместе с «Оренбургом» «Факелом». В остальных встречах — разница в мяч в пользу «Краснодара». В матче с «Ахматом» — в два, но нервотрепку в нем он тоже пережил. То есть удержались краснодарцы на верхушке на тоненького, не имея, по сути, запаса прочности.

Но нюанс еще, видимо, значимее для расклада — различия между командами, приезжающими в субботу в гости к «Зениту» и «Краснодару».

У петербуржцев — это «Ахмат», у которого, как ни старайся, сильной мотивации насолить гранду не обнаружишь. Грозненцы уже никуда не денутся из «зоны стыковых матчей». Можно даже предположить, что о них, стыковых матчах с огромной по ценности ставкой — правом продолжить выступления в элитном дивизионе, о подготовке к ним нынче все их мысли.

«Краснодару» же придется иметь дело с «Динамо». В мае оно уволило тренера Марцела Личку, как бы официально зафиксировав, что сезон не принес ожидаемых результатов. Но в действительности три добытых после его отставки динамовцами выигрыша — у «Крыльев Советов», «Спартака» и «Акрона» — буквально кричат во весь голос о том, что и бронза для них — мощнейший стимул. А бронза — вот она, уже рядышком.

А к этому бонусом надо добавить еще один вероятный стимул, воскресив в памяти события годичной давности. В мае 2024 года, в той самой уникальной «тройной закрутке» «Динамо» было к золоту на миллиметр ближе всех. Это оно перед заключительным туром лидировало, опережая на два очка «Зенит» и на три — «Краснодар». Все было в его руках.

А рубились динамовцы в гостях с теми же краснодарцами. И проиграли таким обидным образом, что врагу не пожелаешь. Единственный гол в начале второго тайма забил лучший краснодарский форвард Джон Кордоба, а динамовцы после этого имели кучу возможностей счет сравнять, но били то мимо ворот, то в их каркас. Так «Краснодар» лишил их почти верного золота, доставшегося «Зениту», кое-как одолевшему «Ростов». Такие истории долго не забываются. А месть и в футболе — блюдо довольно привлекательное, особенно если сдобрено повышенными премиальными за победу над командой, с которой связана болезненная осечка.

Алексей Доспехов