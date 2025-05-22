Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды на 43,11 руб. за акцию

Акционеры компании «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2024 год на 43,11 руб. Всего выплаты за акцию составят 98,7 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Реестр лиц с правом на получение дивидендов закроется 15 июня. В собрании участвовали более 3,6 тыс. акционеров и их представителей. Они распоряжаются 56,49% от числа голосующих акций.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года чистая прибыль по МСФО увеличилась на 6,3%, до 306,14 млрд руб., а выручка — на 27,8% и составила 2,03 трлн руб.

Диана Соловьёва