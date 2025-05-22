В Тольятти вынесен приговор организатору притона на улице Механизаторов
В Тольятти вступил в законную силу приговор местному жителю, обвиняемому в организации притона. Ему назначено условное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца. Кроме того, преступник обязан пройти лечение от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию, сообщили в региональном Главке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в феврале в полицию поступила информация, что ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний мужчина предоставляет свою квартиру в многоквартирном доме на улице Механизаторов наркозависимым
Оперативники провели осмотр жилого помещения и обнаружили одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.
«Задержанный полностью признал вину в совершении противоправного деяния и активно способствовал расследованию преступления»,— отметили в региональном ГУ МВД.