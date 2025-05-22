Дома миллиардеров оказались под угрозой

Правительство Великобритании может выставить на продажу опустевшие дома подсанкционных российских миллиардеров. По крайней мере, с такой просьбой к властям обратился член палаты общин Джо Пауэлл, пишет издание Politico. Некоторые соседи таких особняков поддерживают требования парламентария. Они жалуются на «плачевное состояние» домов. Тему продолжит Леонид Пастернак.

Поводом для претензий правительства Великобритании стал статус двух таунхаусов на западе Лондона. Ими владеет российский бизнесмен Давид Давидович, отмечает Politico. Он приобрел объекты в 2018 году за 16 млн фунтов стерлингов, а затем объединил их в особняк. По данным The Wall Street Journal, Роман Абрамович передал бизнесмену контроль над активами в компании Norma Investments сразу после начала боевых действий на территории Украины. Из-за этого Давидович подпал под санкции. Теперь же его лондонская резиденция оказалась «в плачевном состоянии», пишет Politico. Поэтому парламентарии просят принять меры и продать дома. А полученные средства разместить на спецсчетах, где они будут храниться, например, до снятия ограничений с владельца.

Впрочем, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский сомневается, что это возможно: «Это станет серьезным ударом по английской системе права, на которую многие ориентировались. Дело в том, что лишить собственности кого-либо возможно только по решению суда. А какое может быть законно обоснованное решение? Сами собственники не отказывались от своих прав, их фактически принудительно лишили, а сейчас хотят еще и отобрать, продать, возможно, даже и деньги-то не вернуть, а куда-нибудь положить и пользоваться».

Как обращает внимание Politico, особенность санкционного права Великобритании заключается в том, что лица подпавшие под ограничения не могут посещать, продавать или сдавать в аренду свою недвижимость. Также они не вправе обслуживать имущество. Поэтому дома Давидовича «заколочены досками, многие окна особняка разбиты из-за дождя, с колонн отслоилась краска, а на балконе живут голуби», пишут журналисты.

Заявления политиков о намерении изъять чужую собственность носят популистский характер, считает бывший юрист компании ЮКОС Дмитрий Гололобов, который проживает в Великобритании: «Особенность санкционного законодательства связана с тем, что оно не отчуждает объекты, а фактически замораживает. Что мы видим, например, с деньгами Центробанка, которые заморожены, и их Европа все-таки тронуть не осмелилась. Это действие юридически административное, у него особый порядок обжалования, который практически не дает никому надежды. Вся эта ситуация приводит к разговору «давайте отнимем яхты». Но принять такое решение, особенно в Великобритании, close to impossible, потому что Европейская конвенция не предусматривает, что можно просто взять и отнять эти объекты».

Одно из громких дел об изъятии актива подсанкционного миллиардера из России не первый год рассматривается в США. Речь идет о споре вокруг суперъяхты Amadea. СМИ связывают ее с предпринимателем Сулейманом Керимовым. В начале марта американский суд встал на сторону США, которые добивались изъятия судна, сообщало агентство Reuters. Бизнесменам нужно забыть о недвижимости под ограничениями, уверен директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «Такие яхты продавались с молотка, деньги зачислялись после вычета расходов, которые несло государство, на специальные счета. Подсанкционные россияне не могут не только содержать свою недвижимость, но и платить за эту недвижимость обязательные сборы. Соответственно, накапливаются долги.

После того, как долги переходят определенный порог, эта недвижимость выставляется на аукцион, продается, деньги зачисляются на специальный счет, и с этого счета государство забирает налоги, сборы. Те россияне под санкциями, которые реально смотрят на жизнь, уже давно смирились с тем, что на эту недвижимость можно махнуть рукой, никогда они там больше не появятся и не поживут».

Как уточняет Politico, по состоянию на 2022 год россияне владели недвижимостью в Лондоне на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов.

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Леонид Пастернак, Анна Кулецкая