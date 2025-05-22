Подозреваемых в убийствах, совершенных 22 года назад, задержали в Приангарье

Следственный комитет России по Иркутской области установил причастность двух граждан ближнего зарубежья к двойному убийству, совершенному в 2023 году. Подозреваемым предъявлены обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, августовским вечером 2003 года на ул. Розы Люксембург в Иркутске между фигурантами и двумя местными жителями произошел конфликт. Из-за малозначительного повода вооруженные ножами злоумышленники нанесли потерпевшим множественные телесные повреждения, которые привели к гибели. Тогда правоохранителям не удалось установить личности преступников.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи регионального СКР и Главного управления криминалистики СКР повторно проанализировали материалы уголовного дел. Им удалось установить причастность двух мужчин к совершению преступления. Виновниками убийств оказались граждане ближнего зарубежья. Один из них был задержан в Москве, другой — в Иркутске.

По ходатайству следствия фигуранты дела отправлены в СИЗО.

Михаил Кичанов