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Школу в Буденновске эвакуировали из-за угрозы минирования

Экстренные службы работают в школе №6 Буденновска после угрозы взрыва

Учеников и сотрудников школы №6 в Буденновске Ставропольского края эвакуировали после сообщения о минировании учебного заведения. Об этом сообщил глава Буденновского округа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, представители силовых структур и кинологи с собаками для проверки полученных сведений.

«В данный момент на территории образовательной организации работают правоохранительные органы. Проводится проверка»,— рассказал Дмитрий Богданов.

Николай Аксенов

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