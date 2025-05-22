Школу в Буденновске эвакуировали из-за угрозы минирования

Учеников и сотрудников школы №6 в Буденновске Ставропольского края эвакуировали после сообщения о минировании учебного заведения. Об этом сообщил глава Буденновского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, представители силовых структур и кинологи с собаками для проверки полученных сведений.

«В данный момент на территории образовательной организации работают правоохранительные органы. Проводится проверка»,— рассказал Дмитрий Богданов.

Николай Аксенов