Путин назначил космонавта Крикалева представителем по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Ранее должность занимал экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. На днях он стал сенатором от Архангельской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ о назначении появился на сайте официального опубликования правовых актов. Господин Крикалев уже занимал эту должность с 18 января 2024 года по 18 февраля этого года. Позже на его место назначили экс-гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова. Он занимал должность менее трех месяцев.

С 2016 по июнь 2021 года Сергей Крикалев занимал должность исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам. 11 июня его уволили за нарушение корпоративной этики — он выступил против съемок на МКС фильма «Вызов». При этом в июле того же года господина Крикалева восстановили. В августе 2024 года должность упразднили, он в это время находился в отпуске.

Сергей Крикалев шесть раз летал в космос. Герой Советского Союза (1989) и Герой Российской Федерации (1992). Кавалер ордена Ленина (1989) и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002).

Екатерина Отрашкевич