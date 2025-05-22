АвтоВАЗ и Минпромторг обсуждают меры поддержки спроса на машины

АвтоВАЗ и Минпромторг обсуждают введение прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак. Он уточнил, что такая мера рассматривается для поддержки спроса на машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО АвтоВАЗ Сергей Громак (сентябрь 2024 года)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО АвтоВАЗ Сергей Громак (сентябрь 2024 года)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Как один из вариантов, которые обсуждаем,— это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидке для покупателей»,— рассказал вице-президента (цитата по ТАСС). По его словам, это поможет предоставлять покупателям скидки напрямую, избегая завышенных процентов банков по кредитам.

С 2017 года в России действует программа льготного автокредитования, в рамках которой покупатели получают субсидию в виде скидки. Первое время ее размер составлял 10%, позднее его подняли до 20%. Льготный кредит доступен нескольким категориям граждан. в том числе работникам медицины, образования, участникам СВО и их родственникам.

В 2025 году на программу льготного автокредитования выделили 36 млрд руб. АвтоВАЗ предлагал заменить льготный автокредит сертификатами на скидку.

О ситуации на рынке автокредитования — в материале «Ъ» «Заемные машины разъехались в цене».