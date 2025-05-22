Головное юрлицо Koblik group с заводом в Воронеже перерегистрируют в Смоленск

ООО «Коблик групп», головное юрлицо российского производителя элеваторного оборудования и сельхозтехники Koblik group Егора Коблика, сменит юридический адрес с московского на смоленский. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК, «переезд» связан со строительством нового завода в Смоленске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец Koblik group Егор Коблик

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владелец Koblik group Егор Коблик

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года в правительстве Смоленской области сообщили, что Koblik group начала в регионе строительство завода сельхозтехники. Запустить предприятие планировалось в 2025 году. Объем инвестиций оценивался в 625 млн руб. По данным представителей группы, он вырос до 750 млн руб., но это не финальная сумма. Проектное количество сотрудников завода в Koblik group не назвали: «Оно будет зависеть от ситуации на рынке. К сожалению, сейчас он сильно упал и ситуация у фермеров продолжает ухудшаться».

По данным Rusprofile, ООО «Коблик групп» было зарегистрировано в декабре 2017 года в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 70% принадлежит Егору Коблику, 30% — столичному ООО «К-8» Арсения (Егоровича) Коблика, менее 1% — московскому же ООО «Е13» Егора Коблика. Гендиректор — Олег Лутай. 2024 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью в 105 млн руб.

Koblik group включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех» и «Запагромаш» в Воронеже, Смоленске и Минске соответственно. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. В 2023 году Koblik group приобрела сборочное предприятие John Deere в Оренбурге, которое до этого остановилось из-за прекращения деятельности американской компании в России. Группа планировала собирать на этой площадке крупногабаритную технику для сибирских аграриев, которую слишком дорого доставлять из европейской части страны.

О строительстве тракторного завода на площадке «Воронежсельмаша» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова