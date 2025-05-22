Росприроднадзор нашел нарушения в деятельности «Дзержинского водоканала»
Сброс неочищенных стоков в Гниличку в Дзержинске не подтвердился
В деятельности АО «Дзержинский водоканал» (ДВК) выявили нарушения природоохранного законодательства. На предприятии завершили внеплановую проверку после жалобы о сбросе неочищенных сточных вод в Гниличку, сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии 22 мая 2025 года.
Фото: Росприроднадзор
Факт сброса неочищенных стоков в речку, протекающую рядом с очистными, не подтвердился. Сточные воды после очистных перекачиваются по двум коллекторам, проложенным по дну реки Оки. Сброс в Волгу происходит в 1,5 км от села Безводное в Кстовском округе через рассеивающий заглубленный выпуск, позволяющий им многократно разбавляться с речной водой. Открытых выпусков сточных вод не за время проверки не обнаружили, следы попадания отходов в реку отсутствуют.
Однако на предприятии нашли другие нарушения. В том числе, стоки сбрасываются в Волгу с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ.
Кроме того, на площадке районных очистных сооружений не обеспечены безопасные условия временного накопления отходов: на необорудованной площадке зафиксировали навалы лома железобетонных изделий, боя кирпича, плитки и бетона. Также выявили некорректную постановку предприятием на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
По каждому нарушению составили протоколы, предприятию выдали предписание об устранении нарушений до конца августа 2025 года.