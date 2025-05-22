Росприроднадзор нашел нарушения в деятельности «Дзержинского водоканала»

В деятельности АО «Дзержинский водоканал» (ДВК) выявили нарушения природоохранного законодательства. На предприятии завершили внеплановую проверку после жалобы о сбросе неочищенных сточных вод в Гниличку, сообщили в управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии 22 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Факт сброса неочищенных стоков в речку, протекающую рядом с очистными, не подтвердился. Сточные воды после очистных перекачиваются по двум коллекторам, проложенным по дну реки Оки. Сброс в Волгу происходит в 1,5 км от села Безводное в Кстовском округе через рассеивающий заглубленный выпуск, позволяющий им многократно разбавляться с речной водой. Открытых выпусков сточных вод не за время проверки не обнаружили, следы попадания отходов в реку отсутствуют.

Однако на предприятии нашли другие нарушения. В том числе, стоки сбрасываются в Волгу с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ.

Кроме того, на площадке районных очистных сооружений не обеспечены безопасные условия временного накопления отходов: на необорудованной площадке зафиксировали навалы лома железобетонных изделий, боя кирпича, плитки и бетона. Также выявили некорректную постановку предприятием на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).

По каждому нарушению составили протоколы, предприятию выдали предписание об устранении нарушений до конца августа 2025 года.

Галина Шамберина