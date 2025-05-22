Квартальная прибыль компании Lenovo упала на 64%

Сегодня китайский производитель компьютеров и электроники Lenovo представил финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2024/25 финансовый год, завершившийся в марте.

Квартальная выручка Lenovo увеличилась на 23%, до $17 млрд, это лучше прогнозов аналитиков. При этом чистая прибыль за тот же период упала на 64%, до $90 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что этот показатель будет существенно лучше — $230 млн. Годовая выручка компании увеличилась на 21%, до $69,1 млрд, чистая прибыль — на 37%, до $1,4 млрд.

Несмотря на то что часть показателей оказалась лучше прогнозов, сильное падение прибыли за последний квартал разочаровало инвесторов. Акции Lenovo на Гонконгской бирже подешевели на 5,4%. В последние месяцы важнейшим драйвером роста продаж Lenovo является спрос на производимое ею оборудование для технологий с использованием ИИ — серверы, дата-центры и т. д. Как отмечает Bloomberg, снижение прибыли отражает усиление конкурентного давление на рынках ИИ-серверов и ПК.

Lenovo — одна из компаний, на которые импортные пошлины Дональда Трампа могут повлиять особенно сильно. Компания производит основную часть ПК в Китае, при этом 34% ее продаж приходится на США. Кроме того, как отмечала ранее исследовательская компания IDC, «неопределенность вокруг американских тарифов и связанное с ними инфляционное давление могут негативно повлиять на спрос на ПК в последующие кварталы 2025-го».

Яна Рождественская