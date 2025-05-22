В Перми наградили победителей номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» конкурса «Лидер Пермского края»
На Форуме «Дни пермского бизнеса» состоялась церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края» в направлении «Малый бизнес. Торговля. Услуги». В этом году в этом направлении соревновались тридцать участников, что стало абсолютным рекордом среди всех предыдущих конкурсов. Победитель был определен краевой комиссией под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Фото: пресс-служба краевого правительства.
«Лидер Пермского края – это премия, которая была придумана несколько лет назад для того, чтобы выделять успешных людей и их проекты в разных направлениях жизни, — заявил на церемонии награждения губернатор Дмитрий Махонин. — Конкурс развивается – растет количество заявок, их качество с каждым годом повышается. Экспертам сложнее определять победителя, потому что все претенденты достойны победы. Каждый из сегодняшних финалистов номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" – уже победитель. Ваша энергия, любовь к малой родине, детям, желание развивать территорию – делают Пермский край действительно опорным краем нашей державы. Поздравляю и желаю дальнейших успехов в вашем непростом, но очень важном деле».
Победителем в номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» признан туристско-информационный центр «Басок Парма» индивидуального предпринимателя Максима Чугайнова из Кудымкара. Компания занимается производством деревянной и берестяной сувенирной продукции, натурального травяного чая, варенья на основе традиционных рецептов Коми-Пермяцкого округа. В 2024 году состоялась презентация чипсов из мха на международной выставке MITT, где свою продукцию представили 150 тысяч индивидуальных предпринимателей со всех регионов страны. Финалистом в этой номинации стал и проект ООО «Компонетика» по оказанию услуг контрактного производства электроники в городе Перми. Компания занимается монтажом печатных плат, поставкой электронных компонентов и печатных плат, разработкой электронных изделий и др. Уже выпущено более 46 тысяч плат различной сложности. В шорт-лист проектов-лауреатов вошел «Детский футбольный манеж» индивидуального предпринимателя Алексея Мартюшева. Суть проекта заключается в создании крытого футбольного поля с искусственной травой, уникального для города Чайковского. Спортивный объект может использоваться для подготовке детских и взрослых футбольных команд. Занятия по футболу на искусственной траве помогают снизить травматизм и эффективно развивать спортивные навыки у детей.
Напомним, конкурс «Лидер Пермского края» учрежден по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2022 году. Его цель — выявление значимых проектов предприятий и организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».