В Перми наградили победителей номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» конкурса «Лидер Пермского края»

На Форуме «Дни пермского бизнеса» состоялась церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края» в направлении «Малый бизнес. Торговля. Услуги». В этом году в этом направлении соревновались тридцать участников, что стало абсолютным рекордом среди всех предыдущих конкурсов. Победитель был определен краевой комиссией под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

«Лидер Пермского края – это премия, которая была придумана несколько лет назад для того, чтобы выделять успешных людей и их проекты в разных направлениях жизни, — заявил на церемонии награждения губернатор Дмитрий Махонин. — Конкурс развивается – растет количество заявок, их качество с каждым годом повышается. Экспертам сложнее определять победителя, потому что все претенденты достойны победы. Каждый из сегодняшних финалистов номинации "Малый бизнес. Торговля. Услуги" – уже победитель. Ваша энергия, любовь к малой родине, детям, желание развивать территорию – делают Пермский край действительно опорным краем нашей державы. Поздравляю и желаю дальнейших успехов в вашем непростом, но очень важном деле».

Победителем в номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» признан туристско-информационный центр «Басок Парма» индивидуального предпринимателя Максима Чугайнова из Кудымкара. Компания занимается производством деревянной и берестяной сувенирной продукции, натурального травяного чая, варенья на основе традиционных рецептов Коми-Пермяцкого округа. В 2024 году состоялась презентация чипсов из мха на международной выставке MITT, где свою продукцию представили 150 тысяч индивидуальных предпринимателей со всех регионов страны. Финалистом в этой номинации стал и проект ООО «Компонетика» по оказанию услуг контрактного производства электроники в городе Перми. Компания занимается монтажом печатных плат, поставкой электронных компонентов и печатных плат, разработкой электронных изделий и др. Уже выпущено более 46 тысяч плат различной сложности. В шорт-лист проектов-лауреатов вошел «Детский футбольный манеж» индивидуального предпринимателя Алексея Мартюшева. Суть проекта заключается в создании крытого футбольного поля с искусственной травой, уникального для города Чайковского. Спортивный объект может использоваться для подготовке детских и взрослых футбольных команд. Занятия по футболу на искусственной траве помогают снизить травматизм и эффективно развивать спортивные навыки у детей.

Напомним, конкурс «Лидер Пермского края» учрежден по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2022 году. Его цель — выявление значимых проектов предприятий и организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».