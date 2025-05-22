В Новороссийске из-за срочных работ отключат горячую воду в объектах соцсферы

В связи с проведением срочных работ на тепловых сетях по улице Снайпера Рубахо в Новороссийске сегодня, 22 мая, будут произведены отключения по горячему водоснабжению в многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Демонтаж и монтаж сальниковых компенсаторов замена участка трубопровода проводят сотрудники филиала АО «АТЭК». Без горячей воды останутся жители многоквартирных домов:

- ул. Дзержинского: 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156

- ул. Карамзина: 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 51, 51а, 53, 57

- ул. Куникова: 1, 5, 11, 19, 9, 21

- ул. Сн. Рубахо: 16, 23

- ул. Черняховского: 17, 19, 21

- пр. Ленина: 9б, 9а, 22, 52, 52а

- ул. Чехова: 20

- ул. Алексеева: 22, 25, 29, 50, 54

- ул. Глухова: 20

- ул. Набережная: 53А, 57А, 69

- ул. Свердлова: 16Б, 18А

- ул. Исаева: 4, 6

- ул. Суворовская: 2Б, 77, 79

- ул. Энгельса: 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95

- ул. Набережная: 29 Д, корпуса 1 и 2

Также будут затронуты объекты социальной сферы: городская больница №3, поликлиника «Авиценна» и коррекционный детский дом по ул. Энгельса, 68.

Алена Воробьева