Петербуржец узнал о своей «смерти» после блокировки банковского счета

Жителя Санкт-Петербурга в возрасте 50 лет по ошибке признали умершим. О своей недееспособности он узнал, когда банковский счет заблокировали, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В кредитной организации клиенту указали на аннулированную зарплатную карту в связи со смертью. К изучению инцидента подключился надзорный орган, проверка помогла установить техническую ошибку в одном из медучреждений. Там констатировали смерть человека со схожими данными.

Помимо доступа к банковскому счету, житель Петербурга ограничен в имущественных правах, в свободе передвижения, в доступе к медицинским услугам. Прокурор Колпинского района обратился в суд с иском о признании записи акта о смерти недействительной. Заявление находится на рассмотрели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Выборгский районный суд «установил факт нахождения в живых» петербуржца, уже семь лет числившегося умершим.

Татьяна Титаева