Петербуржец «воскрес» по решению суда

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга «установил факт нахождения в живых» петербуржца, уже 7 лет числившегося умершим. Об этом казусе рассказала в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Мужчина по имени Сергей, прописанный в Петербурге, узнал, что считается умершим, когда в прошлом году пришел оформлять загранпаспорт. Оказалось, что в 2018 году от отравления неизвестным ядом, предположительно, тяжелыми наркотиками, в Ленобласти умер неизвестный, использовавший утраченный за четыре года до этого паспорт Сергея.

В суде жена петербуржца подтвердила, что он жив и является ее мужем. В результате судебная инстанция обязала уполномоченные органы внести изменения в акт о смерти мужчины в Ленинградской области, заменив сведения о Сергее на «неизвестного».

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае, когда петербурженка доказала в суде, что не умерла, и получила паспорт.

Артемий Чулков