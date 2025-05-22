За год Ставрополье поднялось на 28 позиций в рейтинге ГЧП

Ставропольский край поднялся на 28 позиций в рейтинге развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2024 года, заняв 45-е место с показателем 8,6 балла. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Регион получил 0,1 балла за динамику реализации ГЧП и накопленный опыт, а также 85,2 балла за состояние нормативно-институциональной среды. Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем 85,3 балла, последнее – Ингушетия с 4,2 балла.

Ключевыми отраслями по объему инвестиций стали транспортная сфера (2,2 трлн руб.), ЖКХ (80 млрд руб.) и социальная сфера (75 млрд руб.). Минэкономразвития прогнозирует объем законтрактованных инвестиций в 2025 году около 500 млрд руб.

Николай Аксенов