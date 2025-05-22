В Забайкалье задержан один из руководителей филиала «Росгранстроя»

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю пресекли незаконную деятельность одного из руководителей читинского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой»). Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении него Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки).

«Установлено, что с 2024-го по 2025 год подозреваемый организовал схему по получению денежных средств от представителей подрядчиков, заключавших госконтракты. Вознаграждение подразумевало беспрепятственную приемку выполненных работ по содержанию пункта пропуска Забайкальск. Общая сумма взятки, по предварительной информации, превышает 1,5 млн руб.»,— сообщили в УФСБ.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся следственные действия.

Влад Никифоров, Иркутск