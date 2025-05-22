МВД возбудило дело об отмывании миллиарда рублей от продажи наркотиков

В Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб., сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Подозреваемые использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан»,— написала госпожа Волк в своем Telegram-канале. Средства, полученные от торговли запрещенными веществами, «отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса».

Десяти задержанным предъявлены обвинения в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а также организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В операции по задержанию принимало участие управление по борьбе с киберпреступностью.

Все обвиняемые по делу отправлены под арест. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию всех участников преступной группы.

Екатерина Отрашкевич