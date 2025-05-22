Компании Тюменской области начнут нанимать рабочих из Вьетнама

В понедельник, 19 мая, торгово-промышленная палата Тюменской области (ТПП ТО) провела переговоры с вьетнамским кадровым агентством о сотрудничестве и предоставлении квалифицированных работников для областных работодателей, сообщили в пресс-службе региональной ТПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вьетнамское агентство выбрано благодаря успешной верификации в генеральном консульстве и более чем 20-летнему опыту. Оно также осуществляет проверку навыков сотрудников из Вьетнама и предвыездную подготовку для сдачи тестов по русскому языку, истории и праву. «На данный момент вьетнамский рынок труда чрезвычайно заинтересован в сотрудничестве с Россией. Вьетнам готов поставлять работников разных профессий»,— сказано в сообщении.

Напомним, в марте губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества. В течение года представители областного правительства, научных кругов и предприниматели планируют принять участие в бизнес-миссии во Вьетнаме.

Ирина Пичурина