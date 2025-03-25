Глава Тюменской области и генконсул Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества, рассказал господин Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Нгуен Май Хыонг

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Александр Моор и Нгуен Май Хыонг

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Он отметил, что вьетнамский дипломат хорошо говорит по-русски, поэтому общались без переводчика. В течение года представители областного правительства, научных кругов и предприниматели планируют принять участие в бизнес-миссии во Вьетнаме. «Вьетнам занимает пятое место среди стран-партнеров Тюменской области по товарообороту и по объему экспорта. Наш внешнеторговый оборот в 2024 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Но, по нашему общему мнению, потенциал для взаимовыгодного сотрудничества далеко не исчерпан»,— отметил губернатор.

Кроме того, накануне в Тюмени прошел День Вьетнама, что вызвало интерес горожан.

Напомним, в начале года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и генконсул Вьетнама Нгуен Май Хыонг во время рабочей встречи договорились о сотрудничестве. Глава города также пригласил вьетнамскую делегацию принять участие в промышленной выставке «Иннопром».

Ирина Пичурина