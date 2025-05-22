Ямальские депутаты разрешили муниципалитетам ограничить выпас скота

Муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут включить в местные правила благоустройства пункты о специально отведенных местах для выпаса сельскохозяйственных животных. Соответствующий законопроект единогласно поддержали депутаты окружного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С инициативой к парламенту обратилась дума Шурышкарского района, которая потребовала ограничить выпас и прогон коров, лошадей и коз. «Для любого сельского района вопрос назрел давно. В летний период оставляемое без присмотра животное в бесконтрольном режиме свободного выгула перемещается в местах общего пользования, оставляет продукты жизнедеятельности на улицах села, уничтожает зеленые насаждения, чем наносит урон внешнему облику районного центра»,— подчеркнул в ходе заседания первый заместитель главы района Андрей Глухих.

Чиновник добавил, что в 2024 году животные причинили ущерб муниципалитету на сумму 250 тыс. руб.: вытоптали клумбы у памятника погибшим войнам в годы Великой Отечественной войны, у мемориала памяти участников локальных войн и на детских игровых площадках. «Подобные происшествия становятся предметом обсуждения в социальных сетях, только за лето 2024 года было опубликовано более 10 постов на данную тему»,— сказал господин Глухих, добавив, что инициатива «является ответном местной власти на запрос общественности». Чиновник уточнил, что нововведения не коснутся оленеводства.

Инициативу поддержал председатель заксобрания Сергей Ямкин, призвав коллег проголосовать за проект закона. «Даже в городах такая же ситуация, Лабытнанги тоже боролись, и не могли справиться»,— отметил спикер.

Василий Алексеев