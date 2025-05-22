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Судебное заседание между «РТ— Капитал» и «Крыльями Советов» отложено на 10 июля

Арбитражный суд Москвы назначил на 10 июля очередное заседание по иску «РТКапитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов». Представители спортивной организации предложили дочерней компании «Ростеха» новое мировое соглашение.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ходатайство самарского футбольного клуба было удовлетворено. При этом в «РТКапитал» уверены, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.

В апреле текущего года сообщалось, что дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к ПФК «Крылья Советов» до 933 млн руб. Это связано с задолженностью по договору займа. Самарский клуб пока не получил лицензию Российской премьер-лиги (РПЛ) на будущий сезон.

Андрей Сазонов

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