«РТ-Капитал» требует с «Крыльев Советов» возместить долг в размере 933 млн. руб.

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» увеличила сумму исковых требований к самарскому футбольному клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» до 933 млн руб. Это связано с задолженностью по договору займа. При этом стороны намерены заключить мировое соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Волга» в пресс-службе «РТ-Капитал», самарскому футбольному клубу предлагается заключить соглашение при предоставлении поручительства от региональных властей, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. При этом предложение от «Крыльев Советов» в дочерней компании «Ростеха» пока не получили.

Компания «РТ-Капитал» в январе текущего года опубликовала релиз с информацией о судебном иске к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб. Срок погашения долга истек в 2016 году, и с тех пор клуб «не выполняет взятые на себя обязательства». В пресс-релизе отмечалось, что «Ростех» предоставил поддержку спортивной организации на «максимально комфортных условиях» с учетом значения «Крыльев Советов» для Самарской области. «РТ-Капитал» ежегодно подтверждал статус долга перед РПЛ, что позволяло клубу продолжать выступления в чемпионате России. Позже стало известно о получении первого транша от «Крыльев Советов» в размере 100 млн руб.

Андрей Сазонов