Туапсинский округ оснастит пляжи тревожными кнопками

Туапсинский округ усиливает меры безопасности на пляжах, оснащая их видеокамерами и тревожными кнопками в преддверии курортного сезона 2025 года, когда ожидается значительный рост турпотока. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

В этом сезоне на курорте будут работать 13 пляжей, каждый из которых оснащен освещением и камерами видеонаблюдения, подключенными к Единой дежурно-диспетчерской службе. Большинство пляжей также оборудованы тревожными кнопками для защиты отдыхающих.

Господин Бойко подчеркнул, что совместно с Росгвардией осуществляется постоянный мониторинг антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

На Совете также рассматривалась проблема скопления большегрузного транспорта вдоль трассы М4 «Дон». Для решения этой проблемы планируется сотрудничество с руководством порта, чтобы снизить заторы на территории курорта в летний период.

Глава округа заверил, что для достижения результата необходимы совместные усилия администрации, силовых структур и руководства порта. В ближайшие дни запланирована рабочая встреча для обсуждения дальнейших шагов.

Мария Удовик